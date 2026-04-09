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Salerno. Rapina lampo al mini market:

  • Aprile 9, 2026
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Salerno. Rapina lampo al mini market:

Rapina lampo in via Lazzarelli a Salerno, nel mini market “Spesa Mia”, dove un uomo è riuscito a introdursi da un accesso secondario quando l’attività era ancora chiusa al pubblico.

Secondo la ricostruzione, il malvivente si è diretto rapidamente verso la cassa, minacciando il dipendente con un oggetto contundente e chiedendo il denaro. Il lavoratore ha tentato di opporsi, dando vita a una violenta colluttazione durante la quale è stato morso a una mano. L’aggressore è quindi riuscito a impossessarsi di circa 90 euro prima di fuggire.

La fuga, tuttavia, è durata pochi minuti. L’allarme lanciato dagli altri dipendenti ha consentito ai Carabinieri di intervenire tempestivamente e rintracciare l’uomo all’interno del Parco del Mercatello. Fermato, è risultato già noto alle forze dell’ordine e con problemi di tossicodipendenza.

Il dipendente, sotto shock, è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” per le cure e per gli accertamenti sanitari legati al morso.

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