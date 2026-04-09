Nomine Ruggi, Polichetti denuncia

Un nuovo caso di nomine interne all’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno sta alimentando polemiche e richieste di chiarimenti. Dopo le dimissioni del direttore sanitario aziendale, il dottore Marco Papa, inserito in un elenco ufficiale di figure titolate per ricoprire l’incarico, il direttore facente funzioni, Sergio Russo, a sua volta, ha designato come responsabile temporaneo il dottore Luigi Memoli, da anni già impegnato come facente funzioni al presidio di Mercato San Severino e, secondo quanto riportato, anche come facente funzioni di capo dipartimento materno-infantile. Una scelta che, secondo l’Udc, apre interrogativi sulla gestione delle posizioni apicali nella sanità salernitana. «È una situazione che merita spiegazioni immediate» afferma Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc. «Com’è possibile che, in un’azienda così grande, non ci sia un solo dirigente titolare in grado di assumere un ruolo tanto delicato? Perché si continua a ricorrere sempre agli stessi facenti funzioni, alcuni dei quali lo sono da dieci anni?» Polichetti definisce la vicenda «una scelta incomprensibile», che – sostiene – rischia di minare la credibilità dell’intero sistema. «Assistiamo all’ennesimo giro di nomine provvisorie che diventano permanenti nei fatti. Sembra uno schema già visto, che coinvolge figure tradizionalmente vicine all’ex presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Mi chiedo se tutto questo non abbia anche un fine politico, magari in vista della campagna elettorale» dichiara ancora il dirigente Udc. La richiesta dell’Udc è chiara: «Chiediamo trasparenza, chiarezza e rispetto delle regole. I cittadini hanno diritto a una sanità gestita con competenza e non affidata a logiche che non comprendiamo. L’Azienda Ruggi e la Regione chiariscano subito i criteri di questa nomina».