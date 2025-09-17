Salerno Pulita, sabato il Centro mobile al rione Carmine

Sabato 20 settembre dalle 9 alle 12:30 il centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita farà tappa in piazza Largo Sinno sul rione Carmine. Come sempre gli appuntamenti nei quartieri rappresentano un servizio itinerante di raccolta dei rifiuti che si aggiunge alle postazioni fisse Arechi e Fratte.

Si potranno ritirare gratis le buste per la raccolta differenziata , si potranno conferire tessili, piccoli RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), olio vegetale esausto in bottiglie di plastica con tappo ben avvitato, farmaci, pile e prenotare gli appuntamenti per il ritiro ingombranti.

Ogni tappa diventa anche un’occasione di sostenibilità grazie alla collaborazione con varie associazioni. Il CRM diventa CIRO, centro di riuso nel quale i prodotti ancora in buono stato potranno avere una seconda vita a favore di chi ne ha bisogno. Sabato sarà con noi l’associazione Limen che ritirerà libri in buono stato.

Tutti i cittadini virtuosi saranno premiati. In particolare, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che ha scelto come tema specifico il corretto conferimento dei Raee, i cittadini che consegneranno piccoli Rsee riceveranno brik di latte della Centrale Del Latte Salerno.