Salerno Pulita, sabato il Centro mobile al rione Carmine - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Scooter travolto da un’auto: Giuseppe muore a 19 anni
Mici, Leone (Amici Italia): “Nella maggioranza dei pazienti problemi di aderenza alle cure”
De Luca “Per ora solo chiacchiere al vento”
Autorità Portuale, sindacati preoccupati per commissariamento
Salerno

Salerno Pulita, sabato il Centro mobile al rione Carmine

  • Settembre 17, 2025
  • 0
  • 93
  • 1 Min Read
Salerno Pulita, sabato il Centro mobile al rione Carmine

Sabato 20 settembre dalle 9 alle 12:30 il centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita farà tappa in piazza Largo Sinno sul rione Carmine. Come sempre gli appuntamenti nei quartieri rappresentano un servizio itinerante di raccolta dei rifiuti che si aggiunge alle postazioni fisse Arechi e Fratte.

 

Si potranno ritirare gratis le buste per la raccolta differenziata , si potranno conferire tessili, piccoli RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), olio vegetale esausto in bottiglie di plastica con tappo ben avvitato, farmaci, pile e prenotare gli appuntamenti per il ritiro ingombranti.

Ogni tappa diventa anche un’occasione di sostenibilità grazie alla collaborazione con varie associazioni. Il CRM diventa CIRO, centro di riuso nel quale i prodotti ancora in buono stato potranno avere una seconda vita a favore di chi ne ha bisogno. Sabato sarà con noi l’associazione Limen che ritirerà libri in buono stato.

Tutti i cittadini virtuosi saranno premiati. In particolare, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che ha scelto come tema specifico il corretto conferimento dei Raee, i cittadini che consegneranno piccoli Rsee riceveranno brik di latte della Centrale Del Latte Salerno.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017