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Salerno Pulita, prosegue l’attività di rastrellamento meccanico delle spiagge cittadine

  • Luglio 29, 2026
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Salerno Pulita, prosegue l’attività di rastrellamento meccanico delle spiagge cittadine
Continua senza sosta l’impegno di Salerno Pulita per garantire arenili ordinati e fruibili. All’imbrunire di ieri, martedì 28 luglio, uomini e mezzi sono intervenuti lungo la spiaggia della zona orientale della città, con un rastrellamento meccanico profondo della sabbia e la rimozione dei residui accumulati nei giorni scorsi.
L’intervento rientra nel programma estivo di cura del litorale, con azioni programmate e straordinarie pensate per mantenere pulite e sicure le aree frequentate da residenti e turisti.
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