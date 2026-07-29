Salerno Pulita, prosegue l’attività di rastrellamento meccanico delle spiagge cittadine

Continua senza sosta l’impegno di Salerno Pulita per garantire arenili ordinati e fruibili. All’imbrunire di ieri, martedì 28 luglio, uomini e mezzi sono intervenuti lungo la spiaggia della zona orientale della città, con un rastrellamento meccanico profondo della sabbia e la rimozione dei residui accumulati nei giorni scorsi.

L’intervento rientra nel programma estivo di cura del litorale, con azioni programmate e straordinarie pensate per mantenere pulite e sicure le aree frequentate da residenti e turisti.