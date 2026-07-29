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Provincia Nocera Inferiore

Nocera Inferiore, Carmen Granato nel direttivo Anci Giovani Campania

  • Luglio 29, 2026
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Nocera Inferiore, Carmen Granato nel direttivo Anci Giovani Campania

Nuovo prestigioso incarico istituzionale per la consigliera comunale di Nocera Inferiore, Carmen Granato, nominata componente del Direttivo di ANCI Giovani Campania, l’organismo che riunisce i giovani amministratori under 35 dei Comuni della regione.

La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea regionale di ANCI Giovani, che ha rinnovato i propri organismi dirigenti ed eletto Francesco Cacciapuoti, amministratore della provincia di Napoli, quale nuovo coordinatore regionale. Ai lavori hanno preso parte il presidente di ANCI Campania Francesco Morra, il segretario generale Giuseppe D’Auria, il coordinatore uscente Stefano Lombardi e per concludere il presidente di Anci nazionale Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Il nuovo direttivo è composto da dieci giovani amministratori under 35 provenienti dall’intero territorio campano. Tra loro anche Carmen Granato, chiamata a rappresentare l’esperienza amministrativa maturata a Nocera Inferiore all’interno del principale organismo regionale dedicato ai giovani amministratori locali.

Nuovo prestigioso incarico istituzionale per la consigliera comunale di Nocera Inferiore, Carmen Granato, nominata componente del Direttivo di ANCI Giovani Campania, l’organismo che riunisce i giovani amministratori under 35 dei Comuni della regione.

La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea regionale di ANCI Giovani, che ha rinnovato i propri organismi dirigenti ed eletto Francesco Cacciapuoti, amministratore della provincia di Napoli, quale nuovo coordinatore regionale. Ai lavori hanno preso parte il presidente di ANCI Campania Francesco Morra, il segretario generale Giuseppe D’Auria, il coordinatore uscente Stefano Lombardi e per concludere il presidente di Anci nazionale Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Il nuovo direttivo è composto da dieci giovani amministratori under 35 provenienti dall’intero territorio campano. Tra loro anche Carmen Granato, chiamata a rappresentare l’esperienza amministrativa maturata a Nocera Inferiore all’interno del principale organismo regionale dedicato ai giovani amministratori

«Accolgo questa nomina con grande entusiasmo e con un profondo senso di responsabilità. Entrare a far parte del direttivo di ANCI Giovani Campania significa contribuire a un percorso di confronto, crescita e collaborazione tra giovani amministratori che ogni giorno affrontano le sfide delle proprie comunità. L’esperienza di ForsAM, il percorso di alta formazione di ANCI che ho avuto l’opportunità di seguire a livello nazionale, mi ha fatto comprendere quanto la formazione sia fondamentale per chi sceglie di amministrare. L’entusiasmo è importante, ma servono anche competenze, metodo e confronto: è questo il valore aggiunto di ANCI, che mi auguro possa accompagnare sempre più giovani amministratori nel loro percorso di crescita. Ringrazio il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, per la fiducia e tutti gli amministratori, gli amici e le persone che credono nel mio impegno istituzionale.

 

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