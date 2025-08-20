Salerno, Pecoraro (M5S) attacca il Comune: Verde pubblico nel degrado

Duro affondo dell’avvocata Claudia Pecoraro, vicepresidente del Consiglio comunale e consigliera del Movimento 5 Stelle, contro l’amministrazione cittadina. Nel mirino la gestione del verde pubblico, definita “fallimentare e clientelare”.

“Da anni denunciamo incuria e sprechi nella manutenzione del verde a Salerno: oggi l’assessore Massimiliano Natella ammette che il sistema delle cooperative, voluto dall’amministrazione De Luca, è costato tre volte di più rispetto all’internalizzazione del servizio. Una conferma che ci dà ragione, ma che ci indigna”, scrive Pecoraro in una lunga nota

La consigliera pentastellata elenca una serie di criticità: dal Parco Arbostella alla mancata manutenzione degli arenili, dagli incendi sulle colline fino allo stato delle palme di via Roma. “Sono anni che chiediamo un piano strutturale di cura del verde. Alle nostre sollecitazioni in Consiglio comunale, la risposta fu un secco ‘no’. Poi, dopo anni e milioni di euro sprecati, hanno fatto quello che chiedevamo, ammettendo di aver risparmiato”, aggiunge.

Secondo Pecoraro, la mancanza di un Piano del Verde e l’uso distorto del sistema delle cooperative hanno aggravato il disavanzo di bilancio comunale, stimato in circa 170 milioni di euro. “Le risorse dei cittadini – accusa – sono state usate come bacino elettorale e non per migliorare la qualità della vita. È la fotografia di un’amministrazione piegata su se stessa, priva di programmazione e di amore per la città”.