Salerno. Olimpia Abbate primo questore donna

Per la prima volta nella sua storia, la Questura di Salerno sarà guidata da una donna. Sarà infatti Olimpia Abbate, 61 anni, attualmente in servizio presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma, il nuovo Questore della provincia di Salerno. La dirigente succederà a Giancarlo Conticchio, destinato a un nuovo incarico disposto dal Capo della Polizia, e si insedierà ufficialmente lunedì, aprendo una nuova fase alla guida della Questura salernitana. Nata nel 1965 e originaria della provincia di Caserta, Olimpia Abbate ha iniziato la propria carriera nella Polizia di Stato nel 1991, prendendo servizio presso il Compartimento della Polizia Postale di Napoli. Nel 1993 è stata trasferita alla Questura di Caserta, dove ha operato dapprima alla Squadra Mobile e successivamente come Capo di Gabinetto. Nel corso della sua carriera è diventata la prima donna a dirigere la Squadra Mobile di Caserta, distinguendosi per la conduzione di importanti indagini contro la criminalità organizzata e per operazioni che hanno portato alla cattura di latitanti di rilievo, dedicando particolare attenzione anche al contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Successivamente è stata nominata Vicario della Questura dell’Aquila, prima di assumere la guida della Polizia Ferroviaria di Ancona. L’8 gennaio 2020 è stata poi chiamata a dirigere il Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli, struttura nella quale operano circa 350 agenti. Nel suo percorso dirigenziale ha inoltre ricoperto gli incarichi di Questore di Pistoia e successivamente di Questore di Rimini, esperienze che hanno ulteriormente consolidato il suo profilo professionale prima del trasferimento presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. Con il suo arrivo a Salerno, Olimpia Abbate diventa la prima donna a guidare la Questura del capoluogo, un passaggio che rappresenta una pagina significativa nella storia delle istituzioni cittadine e che porta sul territorio una dirigente con oltre trent’anni di esperienza maturata in incarichi investigativi e di vertice della Polizia di Stato.