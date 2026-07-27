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Salernitana, abbonati: raggiunta quota 5.600

  • Luglio 27, 2026
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Salernitana, abbonati: raggiunta quota 5.600

Prosegue con numeri in costante crescita la campagna abbonamenti della Salernitana in vista della stagione 2026/2027.

Il club granata ha comunicato il nuovo dato ufficiale: sono 5.600 le tessere sottoscritte dai tifosi, un segnale importante dell’entusiasmo che continua a circondare la squadra di Serse Cosmi.

La risposta della piazza conferma il forte legame tra la tifoseria e la Salernitana, che si prepara ad affrontare il prossimo campionato con il sostegno di un pubblico pronto a riempire gli spalti dello stadio Arechi.

La campagna abbonamenti prosegue e il dato è destinato ad aggiornarsi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero dei sostenitori granata in vista dell’inizio della nuova stagione.

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