Salernitana, abbonati: raggiunta quota 5.600

Prosegue con numeri in costante crescita la campagna abbonamenti della Salernitana in vista della stagione 2026/2027.
Il club granata ha comunicato il nuovo dato ufficiale: sono 5.600 le tessere sottoscritte dai tifosi, un segnale importante dell’entusiasmo che continua a circondare la squadra di Serse Cosmi.
La risposta della piazza conferma il forte legame tra la tifoseria e la Salernitana, che si prepara ad affrontare il prossimo campionato con il sostegno di un pubblico pronto a riempire gli spalti dello stadio Arechi.
La campagna abbonamenti prosegue e il dato è destinato ad aggiornarsi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero dei sostenitori granata in vista dell’inizio della nuova stagione.