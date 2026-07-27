Piero De Luca (Pd), ‘complimenti e buon lavoro a Nino Lombardi’

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Nino Lombardi per la sua riconferma alla guida della Provincia di Benevento. A lui vanno gli auguri di buon lavoro del Partito Democratico della Campania, unitamente alla segreteria provinciale del partito guidata da Filomena Marcantonio, con l’auspicio che continuerà ad operare con impegno, serietà e spirito di servizio, affrontando le sfide dello sviluppo, del rafforzamento dei servizi e della crescita del territorio, in una logica di apertura e ampia condivisione dell’azione politica”. Così in una nota il segretario regionale del Pd Piero De Luca. “Il voto – sottolinea De Luca – consegna un importante messaggio politico alternativo alla destra, che tutte le forze del centro sinistra sono chiamate a raccogliere con responsabilità in vista delle future sfide amministrative. È su questo terreno che il Partito Democratico intende collocarsi ed agire, sulla base di una nuova stagione di confronto e dialogo, fondato su equilibrio, rispetto reciproco e condivisione degli obiettivi, nell’interesse dell’intera comunità sannita”