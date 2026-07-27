Piero De Luca (Pd), 'complimenti e buon lavoro a Nino Lombardi' - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Piero De Luca (Pd), ‘complimenti e buon lavoro a Nino Lombardi’
Mastella a Schlein: per farmi la guerra a Benevento il Pd vota con Fdi e Lega
Eboli piange Luigi Viscovo, morto sulla Cilentana
Omicidio Esposito: 26enne fermato ‘ha risposto a domande gip
Ultimora Campania

Piero De Luca (Pd), ‘complimenti e buon lavoro a Nino Lombardi’

  • Luglio 27, 2026
  • 0
  • 85
  • 1 Min Read
Piero De Luca (Pd), ‘complimenti e buon lavoro a Nino Lombardi’

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Nino Lombardi per la sua riconferma alla guida della Provincia di Benevento. A lui vanno gli auguri di buon lavoro del Partito Democratico della Campania, unitamente alla segreteria provinciale del partito guidata da Filomena Marcantonio, con l’auspicio che continuerà ad operare con impegno, serietà e spirito di servizio, affrontando le sfide dello sviluppo, del rafforzamento dei servizi e della crescita del territorio, in una logica di apertura e ampia condivisione dell’azione politica”. Così in una nota il segretario regionale del Pd Piero De Luca. “Il voto – sottolinea De Luca – consegna un importante messaggio politico alternativo alla destra, che tutte le forze del centro sinistra sono chiamate a raccogliere con responsabilità in vista delle future sfide amministrative. È su questo terreno che il Partito Democratico intende collocarsi ed agire, sulla base di una nuova stagione di confronto e dialogo, fondato su equilibrio, rispetto reciproco e condivisione degli obiettivi, nell’interesse dell’intera comunità sannita”

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013