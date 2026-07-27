EUG Salerno 2026: vittorie per il calcio dell’Università di Salerno

È iniziata la seconda settimana dei Giochi Europei Universitari 2026, con l’ingresso in scena delle competizioni di badminton, pallamano e tennis. Nella giornata di domenica 26 luglio ha preso il via anche il torneo di calcio, che ha subito regalato soddisfazioni all’Università degli Studi di Salerno. Nel torneo maschile di calcio, la formazione salernitana ha esordito con una vittoria contro l’Università di Cipro, imponendosi per 1-0. A decidere la sfida è stato il gol di Giuseppe De Angelis al 50’, che ha permesso ai ragazzi di Salerno di conquistare i primi tre punti nella fase a gironi.

In mattinata universitari nuovamente in campo contro i francesi del Rouen. Buona anche la partenza della squadra femminile. Nella mattinata odierna le ragazze

dell’Università di Salerno hanno affrontato l’Eindhoven University of Technology, ottenendo un successo per 3-1 e iniziando nel migliore dei modi il proprio cammino nella competizione. Impegni anche sul fronte tennis. La squadra salernitana maschile è scesa in campo contro Zagabria sui campi di Mariscoli.

Ha preso il via nella giornata di oggi anche il torneo di pallamano maschile e femminile, ma per la formazione salernitana l’esordio è fissato per domani. L’appuntamento è alle ore 19:00 al Pala Palumbo, quando la squadra maschile dell’Università di Salerno scenderà in campo per la prima sfida della competizione. Per quanto riguarda il badminton sconfitta per 5-0 nel torneo a squadre per l’Università di Salerno che nella mattinata odierna ha ceduto il passo all’Università di Strasburgo. La squadra tornerà in campo oggi alle ore 14:00 contro i finlandesi dell’Università di Aalto.