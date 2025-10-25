Salerno. Mareggiata provoca danni al pattinodromo e ai campi di tennis

Parte del muro di contenimento che costeggia il pattinodromo comunale di Torrione, i campi di tennis sul lungomare, sono crollati improvvisamente ieri mattina. Secondo una prima ipotesi, a provocare il distacco sarebbero state le forti mareggiate degli ultimi giorni, che hanno indebolito la base del muro fino al collasso. L’area che presentava un evidente rischio di cedimenti ulteriori è stata messa in sicurezza dai tecnici del comune che sono intervenuti. Le mareggiate hanno pure eroso il pezzo di spiaggia davanti alla piscina comunale Vitale, che al momento non ha subito danni ma ora non ha più la protezione e il mare batte violentemente contro i muri esterni dell’impianto. La brutta sorpresa ieri mattina per le società e gli atleti che frequentano abitualmente il Pattinodromo comunale di Torrione. In una delle curve dell’impianto si è verificato un pericoloso cedimento della pavimentazione, che ha reso la struttura momentaneamente inagibile. Il pattinodromo, gestito dal CSI, è da anni punto di riferimento per le attività sportive su rotelle, ma ora si trova a fare i conti con nuovi problemi strutturali. «Non sappiamo che fare, per noi e per i nostri atleti i problemi non mancano mai», ha commentato con amarezza Massimo Giudice, allenatore e dirigente della Roller Salerno, che denuncia una situazione ormai insostenibile per chi ogni giorno lavora sul campo con passione e sacrificio. I danni ai campi di tennis complicano anche il bandel del Comune per l’assegnazione dell’impianto.