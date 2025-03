Salerno. Loffredo, interventi a Matierno e Pastorano

Con l’arrivo della stagione più propizia, riparte il programma di manutenzione stradale in tutto il territorio del Comune di Salerno. Nei prossimi mesi, tutte le zone del capoluogo saranno interessate da cantieri per il rifacimento dell’asfalto, l’eliminazione delle buche e la sistemazione viaria. Questi interventi sono di duplice natura: programma di manutenzione stradale del Comune di Salerno e ripristino dell’asfalto post interventi di posa di cavi, tubi e fili, a cura delle società erogatrici di servizi. Una sinergia operativa efficace, finalizzata all’efficienza delle strade con un miglioramento delle condizioni generali di fruizione e sicurezza. Si comincia questa mattina da S. Angelo di Ogliara. Il primo lotto di lavori prevede progressivamente cantieri anche a Via degli Etruschi, Ponte Guazzariello/S. Pio da Pietrelcina e Via Francesco Spirito, dopo la riapertura di Via Lucia Di Marino. «Era da tempo che i residenti dei quartieri Pastorano e Matierno auspicavano i lavori a questa variante con l’obiettivo di migliorare sicuramente il traffico veicolare e chiaramente lo scorrimento tra il collegamento tra Matierno e Pastorano», ha dichiarato l’assessore alle Opere Pubbliche Dario Loffredo, che nei mesi scorsi ha incontrato Mimmo D’Amore, presidente del comitato di quartiere, per affrontare proprio questa problematica. «Avevo preso un impegno specifico, avevo detto loro che mi sarei assolutamente impegnato, avrei parlato col sindaco per riprendere i lavori ed oggi posso dire che entro il mese di marzo inizieremo questi interventi – ha aggiunto l’assessore Loffredo – Finalmente metteremo mano alla variante che i residenti di Matierno e Pastorano aspettavano da tempo e migliorerà sicuramente la vivibilità dei quartieri. Sono davvero contento, era un atto assolutamente dovuto; sbloccare un intervento che aspettavamo da tanti anni è per me motivo di orgoglio».