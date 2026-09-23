Salerno, lite tra detenute nel reparto femminile

Momenti di tensione ieri mattina nella Casa circondariale di Salerno, dove una violenta lite ha coinvolto due detenute del reparto femminile.

Nel corso della colluttazione, secondo quanto riferito dal Sappe, altre detenute avrebbero iniziato a schierarsi, con il rischio che la situazione degenerasse e coinvolgesse un numero maggiore di persone, rendendo più complesso il ripristino dell’ordine.

Determinante, sempre secondo il sindacato, è stato il tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria in servizio, che ha separato le due detenute e riportato la situazione sotto controllo, evitando ulteriori conseguenze.

Il Sappe esprime il proprio plauso agli agenti intervenuti, sottolineandone «professionalità, prontezza e capacità di intervento» in una situazione definita particolarmente delicata e potenzialmente pericolosa.

L’episodio riaccende, secondo il sindacato, l’attenzione sulle condizioni operative del personale di Polizia Penitenziaria e sulla necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.