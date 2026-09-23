Oggi al Valentinia un pomeriggio tutto d’autunno

L’Ippodromo Valentinia torna in pista mercoledì 23 settembre 2026 con la ventitreesima riunione della stagione. Chiusura della pista alle 14:15, prima corsa alle 15:00, ingresso gratuito come sempre, per un pomeriggio di trotto che si chiude alle 18:00. Il programma conta sette corse e sessantaquattro cavalli al via, per un montepremi complessivo di 36.960 euro. Si apre alle 15:00 con il Premio Foglie, condizionata da 4.620 euro sui 2.060 metri con il Trio: è la corsa dei quattro anni indigeni ed europei con vincite in carriera fra i tremila e i diecimila euro, nove al via. Alle 15:30 tocca al Premio Foliage, corsa nazionale da 4.400 euro sul miglio: è la condizionata dei tre anni indigeni ed europei che in carriera non hanno ancora vinto tremila euro. Sono quattordici al nastro ed è il campo più numeroso del pomeriggio. Segue alle 16:00 il Premio Rugiada, 5.060 euro sui 1.600 metri con il Trio: è la categoria E dei cinque anni e oltre, con i gentlemen in sulky e la corsa valida per il Trofeo delle Regioni, sette concorrenti. Alle 16:25 il Premio Castagne apre alle femmine: 5.500 euro sul miglio con il Trio, per le cavalle di quattro anni con vincite in carriera fra i seimila e i quindicimila euro, sette al via. Alle 17:00 il Premio Autunno mette in palio 7.700 euro sui 1.600 metri con il Trio, nella condizionata dei due anni che non hanno ancora vinto quattromila euro, sei al nastro. Alle 17:30 il Premio Letargo porta in pista la categoria G: corsa nazionale da 3.080 euro sui 2.060 metri, riservata agli indigeni di cinque anni e oltre, undici concorrenti. Si chiude alle 18:00 con il Premio Ghiande, corsa nazionale da 6.600 euro sul miglio, condizionata dei tre anni con vincite in carriera fra i duemila e gli ottomila euro, dieci al via. La posta più alta del pomeriggio è quella del Premio Autunno, in pista alle 17:00 con 7.700 euro in palio. Al proprietario del vincitore vanno 2.737 euro, all’allenatore 322 e al guidatore 161; all’allevatore ne spettano 1.400. La premiazione scende fino al quinto classificato. Una curiosità lega tutti i premi della riunione: da Foglie a Ghiande, passando per Foliage, Rugiada, Castagne e Letargo, ogni corsa del pomeriggio porta il nome di un segno dell’autunno. Al tema dà il nome il Premio Autunno, che è anche la corsa più ricca del programma. Fra la quinta e la sesta corsa, alle 17:05, è in programma una prova di qualifica sui 1.600 metri, con tempo da effettuare di 1.20,5: due i cavalli iscritti. Ristoro e intrattenimento All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti bar, pizzeria e zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito. Prossimi appuntamenti Dopo il 23 restano due giornate di corse: lunedì 28 settembre e mercoledì 7 ottobre, che chiude la stagione.
Post Recenti
Categorie
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco