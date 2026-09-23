Oggi al Valentinia un pomeriggio tutto d’autunno

L’Ippodromo Valentinia torna in pista mercoledì 23 settembre 2026 con la ventitreesima riunione della stagione. Chiusura della pista alle 14:15, prima corsa alle 15:00, ingresso gratuito come sempre, per un pomeriggio di trotto che si chiude alle 18:00. Il programma conta sette corse e sessantaquattro cavalli al via, per un montepremi complessivo di 36.960 euro. Si apre alle 15:00 con il Premio Foglie, condizionata da 4.620 euro sui 2.060 metri con il Trio: è la corsa dei quattro anni indigeni ed europei con vincite in carriera fra i tremila e i diecimila euro, nove al via. Alle 15:30 tocca al Premio Foliage, corsa nazionale da 4.400 euro sul miglio: è la condizionata dei tre anni indigeni ed europei che in carriera non hanno ancora vinto tremila euro. Sono quattordici al nastro ed è il campo più numeroso del pomeriggio. Segue alle 16:00 il Premio Rugiada, 5.060 euro sui 1.600 metri con il Trio: è la categoria E dei cinque anni e oltre, con i gentlemen in sulky e la corsa valida per il Trofeo delle Regioni, sette concorrenti. Alle 16:25 il Premio Castagne apre alle femmine: 5.500 euro sul miglio con il Trio, per le cavalle di quattro anni con vincite in carriera fra i seimila e i quindicimila euro, sette al via. Alle 17:00 il Premio Autunno mette in palio 7.700 euro sui 1.600 metri con il Trio, nella condizionata dei due anni che non hanno ancora vinto quattromila euro, sei al nastro. Alle 17:30 il Premio Letargo porta in pista la categoria G: corsa nazionale da 3.080 euro sui 2.060 metri, riservata agli indigeni di cinque anni e oltre, undici concorrenti. Si chiude alle 18:00 con il Premio Ghiande, corsa nazionale da 6.600 euro sul miglio, condizionata dei tre anni con vincite in carriera fra i duemila e gli ottomila euro, dieci al via. La posta più alta del pomeriggio è quella del Premio Autunno, in pista alle 17:00 con 7.700 euro in palio. Al proprietario del vincitore vanno 2.737 euro, all’allenatore 322 e al guidatore 161; all’allevatore ne spettano 1.400. La premiazione scende fino al quinto classificato. Una curiosità lega tutti i premi della riunione: da Foglie a Ghiande, passando per Foliage, Rugiada, Castagne e Letargo, ogni corsa del pomeriggio porta il nome di un segno dell’autunno. Al tema dà il nome il Premio Autunno, che è anche la corsa più ricca del programma. Fra la quinta e la sesta corsa, alle 17:05, è in programma una prova di qualifica sui 1.600 metri, con tempo da effettuare di 1.20,5: due i cavalli iscritti. Ristoro e intrattenimento All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti bar, pizzeria e zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito. Prossimi appuntamenti Dopo il 23 restano due giornate di corse: lunedì 28 settembre e mercoledì 7 ottobre, che chiude la stagione.