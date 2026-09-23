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Centrodestra occupa la stanza di Manfredi: protesta contro la Giunta Fico

  • Settembre 23, 2026
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Centrodestra occupa la stanza di Manfredi: protesta contro la Giunta Fico

I consiglieri regionali del centrodestra hanno occupato questa mattina la stanza del presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, per protestare contro la mancata risposta a interrogazioni e istanze presentate all’amministrazione regionale.

 

A rendere nota l’iniziativa è stato il consigliere di Forza Italia Roberto Celano, attraverso un post pubblicato sui propri canali social. L’esponente azzurro ha definito l’occupazione «un gesto forte» per denunciare una situazione che, secondo le opposizioni, non sarebbe più tollerabile.

Nel mirino del centrodestra è finita l’amministrazione Fico, accusata di non garantire adeguatamente le prerogative dei consiglieri regionali nonostante gli impegni assunti sul fronte della trasparenza.

«Interrogazioni e istanze restano senza risposta – sostiene Celano – e, soprattutto, rimangono senza riscontri i cittadini che chiedono interventi su questioni fondamentali come sanità, viabilità, trasporti e grandi opere».

Secondo il consigliere regionale, il mancato riscontro agli atti ispettivi limiterebbe la funzione di controllo esercitata dall’assemblea e ostacolerebbe il confronto tra maggioranza e opposizione.

«Le istituzioni devono ascoltare, rispondere e garantire il pieno rispetto delle regole democratiche», afferma Celano, annunciando che la protesta proseguirà per tutelare il ruolo dei consiglieri e il diritto dei cittadini a ricevere risposte tempestive.

Dal centrodestra arriva dunque la richiesta di ripristinare un confronto istituzionale regolare e di fornire riscontro agli atti presentati. Si attende ora l’eventuale replica della presidenza del Consiglio regionale e dell’amministrazione campana.

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