Salerno. Ladri colpiscono il centro per l’autismo

Era un luogo sicuro, pensato per dare risposte e speranze a chi ne ha più bisogno. Ma i ladri non hanno guardato in faccia a nessuno. Nella notte, hanno fatto irruzione nel Centro “Life is a game” di Pastena, entrando da una finestra laterale. Hanno portato via un videoproiettore, un computer e altri oggetti, lasciando dietro di sé solo sgomento. Life is a game è uno spazio dedicato a bambini, ragazzi e adulti con autismo, gestito dalla Cooperativa Giovamente. Un posto dove si impara, si gioca, si cresce. Dove le famiglie trovano sostegno e le persone speciali scoprono un mondo su misura per loro. Ora, quel mondo è stato violato. Non rubano solo oggetti, rubano opportunità. Quei computer e quel videoproiettore servivano per le attività quotidiane, per i laboratori, per le terapie. La comunità di Pastena è sconvolta. «È un gesto vile». Le forze dell’ordine informate sull’accaduto indagano. Nonostante tutto, la missione di “Life is a game” non si ferma.