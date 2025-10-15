Salerno, in viai Mercanti minaccia commerciante con coltello e catena - Le Cronache Campania
Salerno Campania

  • Ottobre 15, 2025
Attimi di tensione nel cuore del centro storico di Salerno, in via dei Mercanti, dove nel tardo pomeriggio di lunedì un uomo di nazionalità siriana ha minacciato un commerciante della zona, scatenando il panico tra i passanti.

Secondo quanto ricostruito, l’individuo avrebbe prima infastidito il titolare di un negozio, venendo poi allontanato da un gruppo di ragazzi intervenuti in difesa del commerciante. Pochi minuti dopo, tuttavia, lo straniero è tornato sul posto armato di un coltello e di una catena, pronto a riaccendere la tensione.

Fortunatamente, la situazione non è degenerata grazie al tempestivo intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno, che sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse colpire.

L’aggressore è stato denunciato per minacce e possesso di oggetti atti ad offendere.

