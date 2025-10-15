Salernitana, ok per trasferte più vicino

Ore decisive per i tifosi della Salernitana, in attesa di poter tornare a seguire la squadra in trasferta. Secondo fonti qualificate, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in stretto contatto con gli uffici del Viminale per definire la rimodulazione del decreto che vieta ai supporter granata le trasferte fino al 1° dicembre.
La revisione del provvedimento, richiesta con forza dal parlamentare salernitano Pino Bicchielli e dalla stessa società granata, appare ormai a un passo. Il decreto, considerato “sproporzionato” rispetto ai fatti contestati, potrebbe essere rivisto nelle prossime ore.
La prima trasferta utile per il ritorno dei tifosi al seguito della squadra dovrebbe essere Latina-Salernitana del 2 novembre. Difficile, invece, un via libera per il match di Catania, sia per i tempi tecnici necessari all’organizzazione della vendita dei biglietti, sia per la forte rivalità tra le due tifoserie.
Il Viminale ha atteso la relazione della Questura di Salerno, chiamata a valutare il comportamento dei tifosi nelle ultime gare casalinghe, tra cui il derby con la Cavese. L’esito, secondo indiscrezioni, sarebbe stato positivo.