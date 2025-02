Salerno, il rugbista Paolo Fuoco ferma ladro in un supermercato

Un’altra impresa da “Batman” per Paolo Fuoco, il rugbista che questa mattina ha sventato un tentativo di furto in un supermercato di Arbostella, nella zona orientale di Salerno. L’atleta, 23 anni, si trovava in città per un periodo di vacanza quando si è imbattuto nella scena: un uomo, descritto come robusto e di circa 40 anni, tentava di fuggire con merce rubata.

Fuoco, noto per aver già bloccato un rapinatore a Parma in circostanze analoghe, è intervenuto immediatamente. Dopo un breve inseguimento, è riuscito a immobilizzare il ladro e a trattenerlo fino all’arrivo della Polizia, che ha poi proceduto all’arresto.