Salernitana, i convocati di Breda. No a Simy

La Salernitana affronterà alle 17.15 di domani, domenica 23 febbraio, il Frosinone allo Stadio Arechi. Al termine dell’allenamento di rifinitura mister Roberto Breda ha diramato la lista dei 24 convocati per il delicato match che chiuderà la 27esima giornata del campionato di serie B. In lista torna Braaf, mentre restano fuori Simy e Wlodarczyk. Non convocato neppure Tello, che sarebbe potuto rientrare dopo aver scontato le cinque giornate di squalifica.

Di seguito i convocati