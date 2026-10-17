Salerno, il mistero dello striscione in Via Rotunno

di Angelo Parisi

In un 2026 dominato dall’algoritmo, in cui le relazioni nascono con un “like”, si consumano a colpi di note vocali e rischiano di dissolversi con un semplice “blocca”, c’è ancora chi decide di affidare i propri sentimenti alla materia, al tempo e allo spazio urbano. Succede a Salerno, in Via Arcangelo Rotunno, dove nelle ultime ore è comparso un grande striscione bianco, scritto a mano con tratti decisi di vernice nera: «Gli occhi tuoi incisi nel cuore mio». Un gesto antico, romantico e sfrontato al tempo stesso, che ha subito attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti del quartiere, scatenando il classico “totonomi” e facendo sorridere quanti, passeggiando di sera, si sono ritrovati ad alzare lo sguardo verso quella dedica pubblica. A colpire non è solo la dolcezza del messaggio — una frase semplice, intima, che richiama lo sguardo della persona amata come un’impronta indelebile —, ma il supporto scelto per gridarlo al mondo. Nell’epoca delle stories che durano appena ventiquattro ore e dei messaggi istantanei che si dimenticano nell’arco di una notifica, c’è qualcuno che ha sentito il bisogno di rallentare. Ha comprato un telo, ha preso un pennello, ha impresso una data — probabilmente il giorno di un primo incontro o di una promessa — e ha sfidato il buio della notte per affiggerlo lungo un muretto cittadino. È la rivincita della strada sul digitale. Se un messaggio in chat rischia di perdersi tra decine di conversazioni, uno striscione affisso nel cuore della città impone una sosta. Costringe chiunque passi di lì a chiedersi chi siano i due protagonisti, quale storia si nasconda dietro quelle poche parole e se la destinataria (o il destinatario) abbia già visto quella dedica. C’è chi potrebbe liquidare l’episodio come una semplice goliardata giovanile o un’infrazione al decoro urbano. Eppure, a guardarlo bene, questo striscione ci racconta qualcosa di più profondo sulla nostra società attuale. Ci dice che, nonostante le infinite piattaforme di messaggistica istantanea che ci permettono di raggiungere chiunque in un secondo, l’essere umano ha ancora un bisogno ancestrale di tangibilità. C’è una poesia del tutto particolare nell’esposizione pubblica del proprio sentimento: un’attestazione di coraggio che rifiuta la freddezza dello schermo per cercare il calore dello sguardo collettivo. Via Arcangelo Rotunno diventa così, per un giorno, la scenografia involontaria di un romanzo urbano in corso di scrittura. Non sappiamo se questa storia d’amore avrà un lieto fine, né chi siano gli autori di questa traccia d’affetto. Ma in un mondo spesso sommerso da notizie grigie e frenesia digitale, ritrovare la traccia di un sentimento inciso “a mano” nel cuore della città è un promemoria che fa bene a tutti: l’amore, quello vero, continua a preferire la realtà al virtuale.