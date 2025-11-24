Salerno: I primi eletti: Volpe, Celano e Cascone - Le Cronache Ultimora
Salerno: I primi eletti: Volpe, Celano e Cascone
5078 sezioni: Pd al 18%, Fdi al 11,92%
Napoli, male la Boccia e Sangiuliano in bilico
Meloni : “Complimenti a Fico, grazie a Cirielli”
  • Novembre 25, 2025
I primi eletti nella cicosrizione di Salerno: Volpe Psi) con oltre 16mila voti, Celano Forza Italia e Cascone A Testa Alta Superato i 20.000 voti

