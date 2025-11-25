Regionali: gli eletti circoscrizione di Salerno - Le Cronache Ultimora
Regionali: gli eletti circoscrizione di Salerno
Salerno: I primi eletti: Volpe, Celano e Cascone
5078 sezioni: Pd al 18%, Fdi al 11,92%
Napoli, male la Boccia e Sangiuliano in bilico
  • Novembre 25, 2025
Centro sinistra: Matera, Picarone, Volpe, Cascone, Cuofano

Centrodestra: Fabbricatore, Carpentieri, Minella, Celano

