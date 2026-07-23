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Salerno: furto nella notte al chiosco dell’Arbostella

  • Luglio 23, 2026
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Salerno: furto nella notte al chiosco dell’Arbostella

Furto nella notte ai danni del chiosco situato davanti alla stazione della metropolitana nel quartiere Arbostella, a Salerno. Ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale gestita da Luciano, storico punto di riferimento del quartiere, provocando ingenti danni alla struttura. L’episodio è stato scoperto nelle prime ore della mattinata, quando il titolare ha trovato il chiosco danneggiato ed ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del furto e raccogliere ogni elemento utile all’identificazione degli autori. Al momento sono in corso le verifiche per stabilire cosa sia stato effettivamente sottratto dall’interno dell’attività.

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