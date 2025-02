Salerno. Furto al Vestuti ai danni di un dipendente

Ieri sera alle 22,30 il dott. Guglielmo De Simone, dipendente del Comune di Salerno con mansione di responsabile dello Stadio Vestuti, ha subito il furto, all’interno del suo ufficio, del portafoglio contenente all’interno 40 euro, i documenti e le carte di credito.

Tre giovani italiani, una ragazza molto robusta e due ragazzi di età 16/20 anni, hanno chiesto al De Simone di poter usufruire del bagno che l’impiegato ha indicato, essere sotto il settore tribuna dello stadio. Dopo pochi minuti la ragazza è ritornata dal dott. De Simone alquanto agitata perché, a suo dire, l’amico era rimasto chiuso dentro il bagno per il mal funzionamento del lucchetto di chiusura della porta.

Il De Simone ha raggiunto la toilette chiudendo la propria stanza e ha “soccorso” il ragazzo che, come per incanto, si è subito liberato da solo.

Rientrato in ufficio dopo qualche minuto, ha costatato che il borsello aveva le cerniere aperte e che dall’interno era sparito portafoglio, telefono e documenti.

Avvisata la Polizia ha avuto la laconica risposta che “al momento non potevano mandare nessuno sul posto”.

“Il fatto è stato fortunatamente lieve nelle conseguenze dannose per la vittima ma apre lo spunto per parlare del pericolo cui va incontro chi è costretto a lavorare fino alle 23, da solo, in una struttura mal illuminata e senza video sorveglianza” è quanto dichiarato dall’avv. Benedetta Falci cui il De Simone si è rivolto.

L’avvocato ha fatto riferimento alla mancata adozione di un modello organizzativo che tuteli l’incolumità dei dipendenti.

“Se il fatto di cui è stato vittima il dott. De Simone fosse avvenuto a danno di un dirigente o impiegato di una società privata sarebbe scattato la responsabilità dell’ente-datore ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cosa che invece non succede nel caso di specie” ha incalzato l’avv. Falci.

Speriamo che il Comune si attivi per la sicurezza dei propri dipendenti e più in generale degli utenti di quella struttura che già in precedenza ha fatto registrare episodi di delinquenza quali risse sedate dall’intervento delle Forze dell’Ordine chiamate sempre dal De Simone.

Ci auguriamo di non dover raccontare qualcosa di più grave che sembrerebbe essere annunciata da più di un episodio.