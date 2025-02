Blitz della Cavese, Turris ko

Francesco De Pisapia

TURRIS-CAVESE 1-2

TURRIS (4-3-2-1): Fallani; Boli, Desiato (dal 1’st Armiento), Castellano, Ndiaye; Morrone, Pugliese, Sabatino (dal 1’st Porro); Giannone, Nocerino; Trotta. A disposizione:

Suppa, Centro, Francese, Cavallaro, Giglio, Casacchia, Pisacane, D’Ambrosio, Imparato. All.: Andrea Iuliano.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Loreto; Rizzo (dal 42’st Konatè), Sannipoli, Pezzella (dal 32’st Diarrassouba), Marranzino (dal 19’st Fornito), Marchisano; Fella (dal 42’st Chiricò), Sorrentino (dal 1’st Verde). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Evangelisti, Vigliotti, Citarella, Rossi. All.: Vincenzo Maiuri

ARBITRO: sig. Francesco Zago di Conegliano Veneto (Alessandro Parisi di Bari e Daniele De Chirico di Molfetta). IV° ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta.

MARCATORI: 8′ pt Marchisano (C), 22′ pt (rig.) Trotta (T), 32′ pt Sannipoli (C)

NOTE: serata serena; terreno di gioco sintetico in non perfette condizioni. Gara giocata a porte chiuse per disposizione del prefetto di Napoli. Ammoniti: al 6′ pt Boli (T); al 25′ pt Fella (C); al 39′ pt Loreto (C); al 28′ st Fornito (C). Angoli 4 a 2 per la Cavese. Recuperi: 1′ pt; 2′ st.

TORRE DEL GRECO – Tornano al successo i metelliani dopo più di un mese al “Liguori” contro la Turris invischiata più che nei bassifondi della classifica in una vera e propria ecatombe societaria, ma sul rettangolo verde però è stata partita vera con le squadre che non si sono risparmiate. Squalificati Vitale e Barone, mister Maiuri deve rinunciare anche a capitan Piana (stiramento) e Diop, messo fuori dalla lista dei calciatori per inserire l’ultimo acquisto, ovvero l’attaccante Cosimo Chiricò. Per il tecnico di origini milanesi c’è comunque la conferma del 3-5-2. Tra i padroni di casa rientrano invece Ndiaye e Castellano dalla squalifica che il tecnico Iuliano lancia dal primo minuto affidandosi al classico modulo 4-3-2-1. Partita in un silenzio surreale interrotta però ben presto dalle urla dei calciatori ospiti. Minuto 8’: affondo sulla sinistra da parte di Marchisano che dal vertice dell’area di rigore si libera della diretta marcatura e lascia partire un destro angolato che s’infila alla sinistra di Fallani. Cinque minuti dopo su calcio di punizione battuto da Pezzella, Peretti di testa trova il raddoppio che l’arbitro annulla per un presunto fallo del difensore ai danni del portiere. La risposta dei locali non si fa attendere ed al minuto 16’ Nocerino, dopo uno scambio con Trotta, dalla distanza colpisce il palo interno alla destra di Boffelli con la sfera che termina poi sul fondo dalla parte opposta. Due minuti dopo su cross sul secondo palo di Pezzella dal vertice destro, Marchisano da due passi in qualche modo riesce a colpire il pallone calciando sottomisura troppo debolmente sul portiere. Clamorosamente Rizzo, dalla parte opposta in area commette un fallo su Nocerino e la giacchetta nera ben apposta concede la massima punizione. Dagli undici metri Trotta buca centralmente di potenza Boffelli. Il pari anima i padroni di casa che prendono coraggio e si gettano in avanti con più intraprendenza, ma la Cavese non resta a guardare. Alla mezz’ora ci prova dalla distanza Marranzino ma la conclusione viene bloccata a terra dall’estremo corallino. Due minuti dopo però lo stesso numero diciassette è bravo a rubare palla a sinistra a Morrone ed incunearsi in area servendo al centro un assist al bacio per l’accorrente Sannipoli che con un potente esterno destro scaraventa sotto la traversa la palla del nuovo vantaggio. Subito vicini al tris i metelliani: sponda di Saio sul secondo palo per Sorrentino che viene anticipato all’ultimo istante da un difensore che manda in angolo. Brivido nell’unico minuto di recupero del primo tempo quando un tiro cross di Giannone di esterno sinistro s’infrange sulla parte alta della traversa.

Ad inizio ripresa subito cambi da una parte e dall’altra: per gli ospiti Verde per Sorrentino, per i locali invece Armiento per Desiato e Porro per Sabatino ed è proprio quest’ultimo a mettere in ambasce la difesa metelliana al 49’ accentrandosi dalla destra e calciando però maldestramente di sinistro sul fondo. Al 57’ Nocerino serve un assist al limite dell’area dalla destra per Trotta che prova a piazzarla rasoterra nell’angolo ma l’estremo blufoncè respinge in tuffo in corner. Mister Maiuri mette esperienza a centrocampo con l’ingresso di Fornito per Marranzino e Sannipoli al 68’ va vicino al terzo gol con un destro dalla distanza che Fallani in tuffo sulla propria sinistra devia in angolo. La gara cala d’intensità con gli aquilotti che gestiscono il possesso ma non riescono a chiudere i conti, tenendo così in vita la Turris. I corallini d’altronde, provano spesso con lanci lunghi a trovare le punte in avanti scavalcando così il centrocampo ed evitando di giocare palla a terra. Poi non accade più nulla se non altri cambi per i metelliani che li esauriscono tutti e tra questi esordisce anche il neo acquisto Chiricò. Gara sofferta un po’ nella ripresa ma giustificata data la posta in palio e gli ultimi risultati poco favorevoli che avevano creato tra i calciatori qualche preoccupazione di troppo. Ora si attende solo il verdetto della C.O.V.I.S.O.C. di giovedì 27 Febbraio che sancirà o meno l’esclusione di alcune squadre tra cui la Turris e la qualcosa annullerebbe di fatto la vittoria di oggi in caso di estromissione dalla serie C dei corallini.