Salerno, fuochi abusivi. Ordinanza del sindaco

Un’ordinanza sindacale per vietare l’utilizzo dei fuochi d’artificio in città. Come anticipa l’emittente televisiva Telecolore la questione sarà affrontata lunedì in consiglio comunale su richiesta dei consiglieri comunali che stanno portando avanti la battaglia a tutela dei cittadini, ormai esasperati dai continui rumori molesti notturni. L’esplosione dei fuochi d’artificio da qualche giorno caratterizza anche i rioni collinari con i cittadini che chiedono maggiori controlli sul territorio. Nei giorni scorsi una serie di controlli nella zona orientale e il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere il piano di intervento da mettere in campo. Stando a quanto emerso il primo cittadino dovrebbe presto firmare un’ordinanza che ne vieta l’utilizzo, dando mandato alle forze dell’ordine di effettuare i dovuti controlli come più volte richiesto dai salernitani. Proprio di recente l’assessore alla Sicurezza Claudio Tringali ha scaricato ogni responsabilità sulle forze dell’ordine dichiarando pubblicamente di aver richiesto i controlli senza ottenere però riscontro. Anche questo aspetto sarebbe stato affrontato durante il tavolo tecnico presieduto dal prefetto.