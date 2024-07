Salerno, Nasce lo “Sportello per il cittadino”

È stato presentato questa mattina “Sportello per il cittadino”, iniziativa messa in campo dal coordinamento cittadino del Movimento “Indipendenza!”. Ad illustrare finalità e funzionamento dello sportello il coordinatore cittadino di “Indipendenza!”, avvocato Guglielmo Grieco, unitamente all’avvocato Livio Apicella e al dottor Andrea Antonio Sabatino, componenti del gruppo di lavoro che ha dato vita al progetto di consulenza gratuita per la cittadinanza. Presente il segretario provinciale del movimento Maurizio De Lorenzo.

«All’origine di questa iniziativa – dice Guglielmo Grieco – c’è la constatazione della distanza e dell’incomunicabilità che troppo spesso caratterizza il rapporto tra amministrazione pubblica e popolazione: lo sportello vuole essere uno strumento a sostegno del cittadino, oltre che un modo per effettuare una sorta di mappatura delle criticità presenti all’interno sul nostro territorio».

Lo sportello, dunque, come mezzo per consentire ai salernitani di far sentire la propria voce in maniera efficace: «È sotto gli occhi di tutti – incalza Apicella – lo stato di abbandono e degrado della città, in questo contesto lo sportello per il cittadino non sarà solo momento di segnalazione e pungolo per amministrazione comunale: ci porremo, infatti, come “sindacalisti” del cittadino che non ha voce. E non ha voce perché troppo spesso non riesce a gestire i passaggi burocratici necessari per confrontarsi con l’amministrazione: qui offriremo il nostro sostegno come professionisti. Vorremmo che l’amministrazione capisse che il silenzio è dato dal senso d’impotenza che avvertono i cittadini salernitani, proveremo a dar loro voce».

Ad illustrare le modalità di funzionamento dello sportello è il dottor Andrea Sabatino: «Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo mail dedicato all’iniziativa ovvero sportellocittadino.indipendenza@gmail.com. È possibile trovare riferimenti ed aggiornamenti sull’attività e sui risultati che riusciremo a raggiungere consultando la pagina Facebook del Coordinamento provinciale di Indipendenza, unitamente a tutte le attività che saranno messe in campo nella città di Salerno».