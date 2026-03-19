Potenza-Salernitana senza tifosi granata

La gara Potenza-Salernitana (serie C, girone C) si giocherà sabato 28 marzo, allo stadio Viviani del capoluogo lucano, senza tifosi ospiti. La decisione è stata presa dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno. In un comunicato diffuso dalla Prefettura potentina, è spiegato che “il Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha posto all’attenzione dell’Autorità provinciale di Pubblica sicurezza di Potenza la rivalità tra le due tifoserie sfociata, in passato, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli episodi di violenza accaduti, benché datati, denotano una profonda acredine che il trascorrere del tempo ha soltanto acuito, come evidenziato da esiti di recente attività informativa. Anche la partita d’andata del corrente campionato è stata disputata in assenza della tifoseria ospite”. “Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato” e “ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento possano verificarsi azioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, ha quindi disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.
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