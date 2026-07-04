Salerno. Droni a Fuorni per preaparare furti

Tra il 29 giugno e il 2 luglio, il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno ha svolto una serie di servizi straordinari finalizzati al rafforzamento della sicurezza urbana e del contrasto ai fenomeni di degrado.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati sanzionati 12 conducenti di motocicli per sosta irregolare sui marciapiedi in Piazza Gian Camillo Gloriosi e 3 conducenti di ciclomotori in Piazza San Francesco per circolazione e sosta sui marciapiedi, a tutela della sicurezza dei pedoni.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dell’inquinamento acustico: in Via dei Principati sono stati sanzionati quattro motocicli con dispositivi di scarico non conformi, mentre un ulteriore motociclo, dopo un inseguimento in assoluta sicurezza, è stato fermato e sanzionato per modifiche costruttive allo scarico.

Proseguono anche le attività di controllo del territorio nelle ore tarda serata. In Via Torretta e nell’area di Piazza San Francesco sono stati identificati complessivamente 54 giovani coinvolti in assembramenti. Nel corso dei controlli sono stati adottati provvedimenti nei confronti di soggetti in stato di ubriachezza, con ordini di allontanamento e avvio da parte del Questore delle procedure previste dalla normativa vigente.

È stata inoltre fatta eseguire l’espulsione di un cittadino extracomunitario, responsabile di comportamenti gravemente lesivi del decoro pubblico in Piazza San Francesco in pieno giorno, e già coinvolto in ulteriori episodi di disturbo.

Sono stati denunciati, sempre nelle attività di controllo, due soggetti, sorpresi ad utilizzare un drone nei pressi di abitazioni private in Via Monticelli, con l’intento di pianificare furti. Il drone e gli strumenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. È stato inoltre identificato e denunciato l’autore del danneggiamento di un’ambulanza in Piazza Giovanni Amendola.

Continua incessante e con risultati significativi il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, attività che ha già determinato 10 denunce all’Autorità Giudiziaria. L’attività del Nucleo Operativo Sicurezza proseguirà nei prossimi giorni con servizi mirati nelle aree maggiormente sensibili della città, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e tutela del decoro urbano, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza.