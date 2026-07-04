Salernitana, come anticipato ecco Llano - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

P. De Luca incontra il sindaco di Bacoli
Salerno, Tradizione Futuro renderà omaggio a Carlo Falvella
Salerno. Droni a Fuorni per preaparare furti
Salernitana, come anticipato ecco Llano
Salernitana

Salernitana, come anticipato ecco Llano

  • Luglio 4, 2026
  • 0
  • 47
  • 2 Min Read
Salernitana, come anticipato ecco Llano

La Salernitana piazza un nuovo colpo di mercato e rinforza le corsie esterne con l’arrivo di Manuel Llano. L’esterno argentino, classe 1999 e nato a Rosario, approda in granata da svincolato e ha sottoscritto un contratto biennale, seguendo così il portiere Cesare Galeotti tra i primi innesti della nuova stagione.

Arrivato in rossoblù nel gennaio 2025, l’argentino lascia Caserta dopo un anno e mezzo nel quale si è imposto come uno dei punti di forza della squadra. Nell’ultima stagione ha collezionato 36 presenze in campionato, realizzando cinque reti e due assist in oltre 2.000 minuti giocati, a cui si aggiungono quattro apparizioni nei playoff.

Esterno destro naturale, Llano può essere impiegato anche sulla fascia sinistra e, all’occorrenza, nel ruolo di braccetto destro in una difesa a tre. Tra le sue caratteristiche spiccano intensità, capacità di corsa e spirito di sacrificio, qualità tipiche del calcio sudamericano. Solido in fase difensiva, è anche in grado di accompagnare l’azione offensiva con cross e conclusioni dalla distanza.

Cresciuto nel settore giovanile del Newell’s Old Boys, con cui ha esordito anche in prima squadra, in Argentina ha vestito anche le maglie di Godoy Cruz e San Martín. Successivamente ha maturato un’esperienza in Polonia con il Miedz Legnica, prima di approdare in Italia nel gennaio 2024 con l’Avellino. Dopo una parentesi poco fortunata in Irpinia, ha rilanciato la propria carriera alla Casertana, attirando ora l’interesse della Salernitana.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012