Salernitana, come anticipato ecco Llano

La Salernitana piazza un nuovo colpo di mercato e rinforza le corsie esterne con l’arrivo di Manuel Llano. L’esterno argentino, classe 1999 e nato a Rosario, approda in granata da svincolato e ha sottoscritto un contratto biennale, seguendo così il portiere Cesare Galeotti tra i primi innesti della nuova stagione.

Arrivato in rossoblù nel gennaio 2025, l’argentino lascia Caserta dopo un anno e mezzo nel quale si è imposto come uno dei punti di forza della squadra. Nell’ultima stagione ha collezionato 36 presenze in campionato, realizzando cinque reti e due assist in oltre 2.000 minuti giocati, a cui si aggiungono quattro apparizioni nei playoff.

Esterno destro naturale, Llano può essere impiegato anche sulla fascia sinistra e, all’occorrenza, nel ruolo di braccetto destro in una difesa a tre. Tra le sue caratteristiche spiccano intensità, capacità di corsa e spirito di sacrificio, qualità tipiche del calcio sudamericano. Solido in fase difensiva, è anche in grado di accompagnare l’azione offensiva con cross e conclusioni dalla distanza.

Cresciuto nel settore giovanile del Newell’s Old Boys, con cui ha esordito anche in prima squadra, in Argentina ha vestito anche le maglie di Godoy Cruz e San Martín. Successivamente ha maturato un’esperienza in Polonia con il Miedz Legnica, prima di approdare in Italia nel gennaio 2024 con l’Avellino. Dopo una parentesi poco fortunata in Irpinia, ha rilanciato la propria carriera alla Casertana, attirando ora l’interesse della Salernitana.