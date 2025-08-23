Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: si cerca l'ex compagno - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo
Carla Combatti e Pietro Cerzosimo tra poesia e immagini
Campania: in attesa nome candidato c.destra, ‘rosa’ per Sanita
Sinner, cosa farà dopo il tennis? “Mi piacerebbe gareggiare con le macchine”
Ultim'ora Nazionale

Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: si cerca l’ex compagno

  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 146
  • 1 Min Read
Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: si cerca l’ex compagno

(Adnkronos) – Una donna 47enne è stata trovata morta questa mattina a Montecorvino Rovella (Salerno) dai carabinieri della stazione del posto. Il corpo è stato rinvenuto riverso sul pavimento dell'abitazione della donna.  L'ex compagno è attivamente ricercato dagli investigatori che stanno svolgendo le indagini, coordinate della procura di Salerno, per accertare quanto accaduto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025