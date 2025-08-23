Femminicidio a M. Rovella: ex fidanzato uccide 47enne

Nuovo femminicidio a Montecorvino Rovella, in provincia per Salerno. Secondo una prima ricostruzione, una 47enne sarebbe stata strangolata dal suo ex fidanzato ,al termine di un violento litigio.

Il corpo senza vita è stato ritrovato all’interno dell’abitazione della donna

L’uomo, subito dopo l’aggressione, si è dato alla fuga ed sulle sue tracce si sono messi subito i carabinieri , che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire le ultime ore della vittima.

L’uomo poi si è consegnato ai carabinieri.