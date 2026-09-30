Salerno, domenica torna la Fitwalking for Ail

Domenica 4 ottobre torna a Salerno la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per sostenere l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie. L’appuntamento è in Piazza della Libertà, alle ore 9, da dove prenderà il via una passeggiata di circa 4 chilometri, aperta a tutti, che attraverserà la città: dal centro storico a Corso Vittorio Emanuele, passando per Piazza Portanova, via Mercanti, la Stazione Marittima, via dei Principati e il Lungomare. Ogni passo, durante la Fitwalking for AIL, ha un significato che va oltre la semplice camminata. È un gesto concreto di vicinanza, un modo per esserci accanto a chi sta affrontando un tumore del sangue, alle loro famiglie e a tutte le persone che ogni giorno vivono il difficile percorso della malattia. Per AIL Salerno, infatti, camminare insieme significa trasformare una giornata di movimento, incontro e condivisione in un aiuto reale. Significa ricordare che, anche nei momenti più difficili, nessuno deve sentirsi solo. La Fitwalking for AIL coinvolge quest’anno 40 città italiane e si conferma un appuntamento capace di unire solidarietà, movimento e sensibilizzazione. Per i pazienti e gli ex pazienti ematologici rappresenta anche un’importante occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, praticando attività fisica in un contesto di condivisione e partecipazione. SALERNO “VILLAGGIO SPONSOR” La grande novità di questa edizione, annunciata con soddisfazione dalla presidente di AIL Salerno, Elvira Tulimieri, è la scelta di Salerno, insieme a Torino, come “villaggio sponsor” della Fitwalking for AIL. Un riconoscimento significativo per l’attività che AIL Salerno – Sez. Marco Tulimieri porta avanti quotidianamente sul territorio e all’interno degli Ospedali “Ruggi” di Salerno e il P.O. “Tortora” di Pagani. In occasione della manifestazione, Salerno ospiterà il servizio di “check-up virtuoso”, uno screening sanitario gratuito disponibile per tutta la durata dell’evento. Un’opportunità preziosa per i cittadini e, al tempo stesso, un modo per rafforzare un messaggio che AIL promuove da sempre: l’importanza della prevenzione, dell’attenzione alla salute, del benessere e dell’adozione di corretti stili di vita. Il Villaggio AIL sarà inoltre l’occasione per presentare alla cittadinanza le numerose attività che AIL Salerno realizza durante tutto l’anno a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai percorsi di riabilitazione e di promozione del movimento e del benessere, attraverso esperienze quali la vela e la danza-movimento, e alle attività di prevenzione e sensibilizzazione. Durante la mattinata, i volontari animeranno il Villaggio con attività dedicate al tema del dono e della partecipazione, momenti di danza e brevi video-interviste ai partecipanti, trasformando il percorso in un’esperienza di condivisione e coinvolgimento della comunità. COME PARTECIPARE Per prendere parte alla Fitwalking for AIL è necessario iscriversi presso la sede AIL di via Andrea Lauro Grotto 19, a Salerno, presso lo stand dedicato il giorno della manifestazione. È inoltre possibile effettuare l’iscrizione online: Iscrizione Fitwalking for AIL – AIL Salerno Il contributo minimo di partecipazione è di 10 euro per ciascun maggiorenne. I minorenni partecipano gratuitamente. Con l’iscrizione, fino a esaurimento scorte, sarà possibile ricevere il kit ufficiale Fitwalking for AIL, composto da T-shirt e sacca personalizzate, da indossare durante la camminata. Il kit potrà essere ritirato a partire dal 15 settembre presso la sede di AIL Salerno, in via Andrea Lauro Grotto 19. La quota raccolta contribuirà a sostenere le attività di AIL a favore dei pazienti con malattie del sangue e delle loro famiglie. Domenica 4 ottobre, quindi, l’invito è rivolto a tutta la città: famiglie, giovani, pazienti, ex pazienti, volontari, amici e cittadini.