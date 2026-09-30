Nocera. Furto bar tabacchi dell’ex assessore Capaldo

Nocera Inferiore. Ladri in azione con un colpo nella notte in una attività commerciale che ha fruttato oltre 17mila euro: Il furto è avvenuto al bar tabacchi Meridiana di via Astuti a Nocera Inferiore, rubate sigarette alcune centinaia di euro in contanti. Il locale preso di mira dai malviventi è noto come il “tabacchi dell’assessore”, essendo il titolare, Ilario Capaldo, ex componente della giunta comunale del sindaco Manlio Torquato. Hanno agito tra lunedì e ieri notte il gruppo di ladri che è riuscito a forzare una pesante porta di ferro e a fare irruzione all’interno del locale, situato non lontano dal cavalcavia di via Astuti e nei pressi dell’ingresso posteriore della stazione ferroviaria di Nocera Inferiore. Tutta l’azione criminosa sarebbe durata una manciata di minuti. I malviventi, presumibilmente con il volto coperto da indumenti, hanno arraffato le sigarette e il denaro contante, per poi allontanarsi rapidamente e far perdere le proprie tracce. Probabilmente a bordo di un’auto con alla guida un complice che avrebbe avuto anche il ruolo di fare il classico “palo”. Solo qualche ora più tardi, allertato da alcuni residenti e passanti, il titolare si è accorto del danno e dell’ammanco. Sul furto indagano gli agenti del commissariato della polizia di Stato di Nocera Inferiore, che hanno effettuato un sopralluogo ed eseguito i rilievi con la scientifica. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno o nelle immediate vicinanze del locale, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili all’identificazione degli autori del colpo. Tra le piste battute dagli investigatori c’è pure quella di persone della zona che avrebbero saputo come e a che ora colpire. E soprattutto sapere il valore della merce che c’era all’interno dell’esercizio commerciale, prodotti facilmente da piazzare sul florido mercato delle bionde di Monopolio a prezzi nettamente inferiori.