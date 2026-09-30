Cava. Il Social Tennis Club ha inaugurato la nuova stagione

CAVA DE’ TIRRENI. Il Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni apre ufficialmente la nuova stagione sportiva e culturale, un percorso che accompagnerà il prestigioso circolo verso un anniversario di grande valore: i 90 anni di attività ufficiale. Affiliato alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) ininterrottamente dal 1937, il club cavese si conferma tra i più antichi e autorevoli del panorama tennistico nazionale, custode di una tradizione che continua a rinnovarsi anno dopo anno. Con l’arrivo dell’autunno ripartono i corsi della scuola tennis, pensati per accogliere un pubblico ampio e diversificato. Bambini alle prime esperienze con la racchetta, adulti desiderosi di migliorare il proprio livello di gioco e atleti agonisti impegnati nella preparazione tecnica e fisica troveranno un’offerta formativa completa e calibrata sulle diverse esigenze. A garantire la qualità dell’insegnamento è uno staff tecnico di prim’ordine, composto da professionisti riconosciuti dalla FITP: il maestro Brenno Opipari, l’istruttore di 2° grado Simone Sabatino, l’istruttore di 1° grado Luigi Di Lauro e il preparatore atletico Cristian De Bonis. Una squadra che rappresenta uno dei punti di forza del club e che conferma l’attenzione costante verso la crescita sportiva dei suoi iscritti. Accanto all’attività agonistica, il Social Tennis Club rinnova la sua vocazione culturale, proponendo un ricco calendario di appuntamenti aperti non solo ai soci, ma all’intera cittadinanza. Nei prossimi mesi, infatti, il circolo ospiterà presentazioni di libri, incontri con autori, approfondimenti tematici e momenti di riflessione su temi di attualità. Tra gli eventi già programmati figurano le presentazioni dei volumi “Cose Umane” di Antonio Pascale, La ragazza soldato di Anna Pavignano, Per gente sola di Fabio Dainotti e “Gli indimenticabili” del giornalista Rai Gianfranco Coppola. Spazio anche alla saggistica con “The Human Factory” di Joseph Ricciardelli e a un incontro dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la presentazione del libro “Viaggio nel tunnel” del narcisista di Daddy Leone. Non mancherà la cultura cinematografica, con il secondo appuntamento del Cineforum dantesco introdotto dal professor Paolo Speranza. A dicembre, inoltre, è previsto un suggestivo viaggio nella poetica di Leopardi, arricchito da una visita guidata alla dimora di Torre del Greco dove il poeta trascorse gli ultimi anni della sua vita. Il presidente del club, Luca Ricciardelli, sottolinea con orgoglio la doppia anima del sodalizio: “Com’è consuetudine del nostro Social Tennis Club, a una solida tradizione tennistica abbiniamo un impegno culturale vivo e costante”. Ricciardelli evidenzia come l’avvicinarsi del traguardo dei 90 anni rappresenti un’occasione per rafforzare ulteriormente la missione del circolo: “Ci avviamo a festeggiare 90 anni di storia e per questo riteniamo giusto potenziare tutte le attività del nostro sodalizio, sempre nell’ottica di offrire ai nostri soci, ai giovani atleti e alla cittadinanza un ambiente sano, stimolante ed eccellente sia dal punto di vista sportivo che umano”. La stagione 2026-2027 si presenta dunque come un anno ricco di iniziative, capace di coniugare sport, cultura e socialità in un percorso che celebra la storia del club e guarda con entusiasmo al futuro. L’ingresso agli eventi culturali è gratuito, mentre per informazioni sui corsi è possibile rivolgersi alla segreteria del circolo. Mario Rinaldi