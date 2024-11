Salerno: di sicurezza, chiude la Biblioteca Provinciale

Con Ordinanza n. 115434 del 15 novembre 2024 emessa dai due settori “Reti e Sistemi culturali” ed “Edilizia scolastica e patrimonio”, la Provincia di Salerno dispone la chiusura della Biblioteca Provinciale di Salerno ubicata in via Valerio Laspro a far data dal 18/11/2024 fino a nuova disposizione.

Detta chiusura si rende necessaria al fine di effettuare accertamenti finalizzati alla verifica delle condizioni di sicurezza alla luce degli ultimi monitoraggi effettuati dagli organi di vigilanza, ASL Salerno e Vigili del Fuoco, a seguito di un esposto.

L’Ente Provincia, che ha già fatto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’edificio, aveva programmato ulteriori lavori di messa in sicurezza da realizzare compatibilmente alle risorse disponibili. Tale pianificazione effettuata dalla Provincia non risulta ora compatibile con i tempi di adeguamento normativo stabiliti dagli organi preposti.

Va ricordato, inoltre, lo sforzo messo in campo dall’Ente, attraverso un apposito avviso di mobilità, per avere più risorse umane da destinare proprio all’apertura al pubblico che dallo scorso 14 ottobre era finalmente possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30.

La Biblioteca della Provincia di Salerno ora sarà completamente chiusa, fino a nuova disposizione, sia per il pubblico che per i dipendenti.