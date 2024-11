Pa: P. De Luca, “Bisogna valorizzarla”

“La pubblica amministrazione è il motore del paese, va valorizzata, rilanciata, va ricostruita attraverso investimenti che consentano d’immettere nuove competenze, soprattutto giovani, e di valorizzare il merito, le professionalità attraverso percorsi di formazione, di attenzione alla crescita interna perché rafforzare la pubblica amministrazione vuol dire realizzare gli investimenti e migliorare i servizi dei cittadini. È indispensabile investire nella pubblica amministazione e non considerare le risorse messe in questo settore come un costo ma come un investimento per il futuro del Paese”. Così il deputato dem Piero De Luca a margine del congresso nazionale Flp, in corso di svolgimento a SALERNO. Temi di cui ha parlato anche il collega del Pd, Toni Ricciardi, per il quale è necessario “intervenire sulle risorse” in quanto i lavoratori italiani “sono i meno pagati d’Europa” e sono davanti “soltanto a Grecia e Portogallo”. “Abbiamo un’età media di 58 anni e molti ragazzi rinunciano ai concorsi vinti perché con 1500 euro al mese non puoi vivere a Milano, Napoli o Roma”