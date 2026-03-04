Salerno. Devasta il Ps Ruggi e aggredisce il personale: arrestato

Danneggiamenti e minacce all’ospedale Ruggi di Salerno. L’uomo è accusato anche di resistenza e interruzione di pubblico servizio. È stato arrestato il 2 marzo dagli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico C.L.M.A., accusato di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e minacce aggravate.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l’uomo avrebbe seminato il caos all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. In particolare, avrebbe danneggiato alcune postazioni informatiche, reso inutilizzabili i servizi igienici e aggredito fisicamente e verbalmente il personale sanitario in servizio.

Intervento degli agenti

L’episodio avrebbe provocato disagi nell’attività del reparto, determinando l’interruzione di un servizio pubblico essenziale. Gli agenti intervenuti sul posto hanno bloccato l’uomo e proceduto all’arresto. Come previsto dalla legge, le accuse dovranno essere vagliate nelle sedi opportune e la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo all’esito del procedimento giudiziario.