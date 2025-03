Salerno, detenuto muore in ospedale dopo infarto

Un detenuto del carcere di Fuorni, Renato Castagno, è deceduto dopo aver accusato un forte dolore al petto e essere stato trasportato in ospedale. A riferirlo è la sua legale Avvocato Bianca De Concilio , che ha espresso profondo rammarico per non essere riuscita a fare di più per lui.

Castagno, 37 anni, era entrato in carcere per scontare una pena definitiva, ma aveva già sofferto di diversi ictus e di pressione alta. La sua avvocata aveva presentato un’istanza al Magistrato di Sorveglianza per verificare la compatibilità delle sue condizioni con la detenzione, ma il decesso ha reso vano ogni tentativo.

“La giustizia, anche in questo caso, si è fatta beffare dalla morte”, ha commentato la legale, sottolineando il dolore della famiglia, in particolare della figlia piccola, che nel giorno della Festa del Papà ha perso per sempre il padre.