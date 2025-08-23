Salerno Container Terminal migliora la propria capacità operativa

Consegnati nel mese di luglio alla SCT tre nuovi Reach Stackers della CVS, destinati a potenziare le operazioni di yard-pieni del terminal. Si tratta di tre macchine Mod. F500 RS3 Energy Saving con capacità di accatastamento di contenitori High Cube in sesta altezza ed una capacità di sollevamento di 46 tons. Le tre macchine sono parte del più complessivo piano degli investimenti che prevede nel corso del 2025 la consegna in totale di 4 reach stackers (semoventi di piazzale) per contenitori pieni, 2 frontali per contenitori vuoti, un RTG (carro ponte) Liebherr da 10+1 file di container in larghezza per 6+1 in altezza, ed una gru elettrica della Gottwald capace di lavorare navi con 23 file di contenitori in larghezza (15.000 teus di portata) con un investimento complessivo di circa 15 milioni.

La consegna delle tre nuove macchine coincide con le performance di un mese record. Il mese di luglio 2025 evidenzia infatti, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, una crescita di circa il 18 per cento.

“La nostra strategia commerciale ed operativa – specifica il presidente Agostino Gallozzi – continua a confermare anno dopo anno la propria validità: costante miglioramento della qualità e crescita continua. Gli investimenti in tecnologia portuale avanzata, ora anche con il passaggio al tutto elettrico, assieme a risorse umane giovani e motivate, sono trenta le nuove assunzioni di quest’anno, vanno esattamente in questa direzione. I risultati notevoli di crescita registrati anche nel mese di luglio ne sono la migliore prova”.