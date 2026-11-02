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Salerno club 2010, commemorazione dei defunti granata. I video

  • Novembre 2, 2026
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Salerno club 2010, commemorazione dei defunti granata. I video

Stamattina 2 novembre si e’ svolta la “Commemorazione dei defunti granata “ presso il mausoleo eretto dal Salerno Club 2010 nel cimitero di Brignano
Nonostante il tempo inclemente erano presenti Autorità’ civili e religiose, una delegazione della US Salernitana 1919, giornalisti della stampa locale e nazionale e numerosi tifosi, tra cui il Club Mai Sola sempre presente negli anni a questo incontro, che hanno assistito alla cerimonia.
Preghiera e benedizione di rito da parte dell’ Arcivescovo metropolita di Salerno -Campagna -Acerno Mons.Andrea Bellandi
Saluti iniziali da parte del Presidente del SC2010 Orilia, e dell’addetto stampa Andrea Criscuolo.
Il vicesindaco ed assessore Nino Savastano ha portato i saluti dall’amministrazione comunale, ricordando i tifosi scomparsi
Parola al responsabile della comunicazione della US Salernitana Alfonso Maria Avagliano, accompagnato dallo Slo Napoli e dal collaboratore Andrea Credentino, il quale ha portato i saluti della proprietà ed ha anche ricordato con commozione i “4 angeli del treno del ‘99
Saluti finali da parte di Antonio Carmando, presidente del Club Mai Sola
Presenti anche il delegato del  Prefetto di Salerno, il dirigente dello staff del Sindaco di Salerno Felice Marotta, il Presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Parente, il Comandante della polizia municipale di Salerno, il dirigente del cimitero Luigi Laurino nonché il Presidente di Salerno Sistemi Enzo Luciani

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