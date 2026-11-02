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Provincia Agropoli

Borrelli: Caccia al cinghiale vicono alle case ad Agropoli

  • Novembre 2, 2026
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Borrelli: Caccia al cinghiale vicono alle case ad Agropoli

“Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione dei pericoli concreti che la deregolamentazione della caccia comporta per la pubblica sicurezza. Trasformare i centri abitati o le loro immediate vicinanze in campi di tiro è da irresponsabili. I cittadini non possono vivere barricati in casa con la paura di proiettili vaganti mentre portano a spasso i figli o i propri animali”. Così Francesco Emilio Borrelli, capogruppo di Avs in commissione Agricoltura alla Camera a cui un cittadino ha segnalato una sparatoria a ridosso di abitazioni private ad Agropoli (Salerno), in via Olimpia (Parco La Meridiana). Secondo quanto documentato anche da materiale fotografico, un gruppo di cacciatori si è introdotto nell’area per una battuta di caccia al cinghiale a ridosso dei complessi residenziali, spaventando la popolazione locale e gli animali domestici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti ad allontanare due dei soggetti presenti. La zona, oltre a rientrare in un contesto protetto, è costantemente frequentata da famiglie e bambini. “Da tempo – aggiunge Borrelli – ci battiamo in Parlamento contro il Ddl Caccia e contro questa deriva che rischia di legittimare blitz venatori sconsiderati anche in contesti urbani e protetti. Presenteremo un’interrogazione per verificare la regolarità delle autorizzazioni in questo specifico episodio di Agropoli e chiedere controlli stringenti sulle distanze di sicurezza dalle abitazioni”. (

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