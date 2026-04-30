Agricoltura, Confeuro e Labor in Puglia tra ascolto e formazione

“Non si ferma il tour della Confederazione Agricoltori Europei e di Labor, ente promosso dalla Confeuro, in giro per l’Italia al fine di ascoltare le istanze di cittadini e lavoratori del settore primario. Dopo le tappe di Lazio, Veneto, Abruzzo, Piemonte, Campania, Molise e Sicilia, la primavera di incontri e confronti continua questa settimana in Puglia, dove sono andati in scena due importanti iniziative a Bari e Lecce. “Siamo molto orgogliosi di questo viaggio in giro per l’Italia che ci sta consentendo di incontrare soci, iscritti e dirigenti territoriali, ma anche cittadini, agricoltori e operatori del settore, con l’obiettivo di avviare un dialogo sui temi legati allo sviluppo del comparto primario: dall’agroecologia all’agricoltura rigenerativa, dalle domande PAC per il contributo comunitario 2026 alle criticità che interessano il settore agricolo, insieme alle opportunità di rilancio. In questi giorni con piacere siamo in Puglia, terra dalla grande vocazione agricola e ambientale”, hanno sottolineato il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso, e la presidente del Patronato Labor, Carmela Tiso. “Lo scopo è raccogliere direttamente le esigenze e le istanze delle comunità locali e del comparto agricolo. In un momento in cui l’agricoltura italiana è chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse – dichiara Andrea Tiso -, sentiamo la responsabilità di essere presenti per offrire strumenti concreti a chi lavora ogni giorno per garantire il futuro del comparto. Il contatto diretto con le persone rappresenta infatti la base per costruire politiche agricole efficaci e realmente rappresentative. In questo percorso la Puglia costituisce senz’altro una tappa fondamentale”. Il tour ha rappresentato inoltre un’importante occasione per far conoscere più da vicino l’attività del Caf e del Patronato Labor nel garantire servizi di qualità e supporto quotidiano a famiglie, lavoratori e imprenditori: “A Bari e Lecce abbiamo vissuto molto più di una semplice giornata di formazione. È stato un momento di crescita e condivisione tra professionisti che ogni giorno lavorano con impegno per offrire un servizio sempre più efficiente e competente ai nostri assistiti. La formazione per noi non è un appuntamento occasionale, ma un percorso continuo che ci permette di migliorare, aggiornarci e affrontare con preparazione ogni sfida. Perché dietro ogni servizio di qualità ci sono persone preparate, motivate e sempre pronte a dare il meglio. Ricordiamo d’altronde che Confeuro può contare su una base associativa di oltre 300mila soci e su circa 500 operatori sociali. Attraverso il Patronato Labor e il Centro di Assistenza Fiscale, mettiamo a disposizione della comunità una rete di servizi di tutela previdenziale, assistenziale e fiscale, rivolta sia a milioni di cittadini sia a migliaia di agricoltori presenti su tutto il territorio nazionale”, conclude il presidente Andrea Tiso.