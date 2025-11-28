Salerno, chiude la piscina Vitale

La Piscina Comunale Simone Vitale di Salerno, storica e fondamentale struttura per il movimento natatorio e pallanuotistico cittadino, si trova ancora una volta al centro di incertezze e preoccupazioni. La chiusura, inizialmente prevista in vista dell’avvio di importanti lavori di ristrutturazione, si è trasformata in un’urgenza dettata da nuove e gravi problematiche strutturali, gettando un’ombra sui tempi di recupero e sulla continuità delle attività sportive d’eccellenza che vi si svolgono. La comunicazione ufficiale alle società sportive di nuoto e pallanuoto ha stabilito che l’impianto sarà fruibile solo fino al prossimo 9 dicembre. Questa proroga in extremis è stata concessa per permettere alla Rari Nantes Salerno, faro della pallanuoto locale militante nel campionato di Serie A1, di disputare le ultime due gare casalinghe previste nel suo calendario: l’incontro del 6 dicembre contro il Brescia e la successiva sfida del 9 dicembre contro il Bologna. Un piccolo contentino per i tifosi e per la squadra, che poi dovrà inevitabilmente affrontare l’esilio sportivo, con allenamenti e partite costrette a migrare altrove, probabilmente fino a Santa Maria Capua Vetere. La necessità di giocare lontano dal proprio pubblico, purtroppo, è un pesante fardello per l’intero movimento sportivo legato a un sodalizio che storicamente porta in alto il nome di Salerno. Lo stop, tuttavia, non è più imputabile unicamente all’imminente (e atteso) avvio dei lavori di riqualificazione, finanziati per un ammontare di 1,2 milioni di euro grazie ai fondi del Dipartimento dello Sport e a risorse comunali. A complicare il quadro è l’emergere di ulteriori e inaspettate criticità: un grave allagamento del vano caldaia, che ha visto accumularsi quasi un metro d’acqua al suo interno, a cui si aggiungono problemi al piano vasca e alle strutture portanti. Questi guasti, che necessitano di interventi urgenti e non procrastinabili, hanno reso improrogabile la chiusura dell’impianto, indipendentemente dalla tabella di marcia del cantiere. Il precario stato di conservazione della Piscina Vitale è d’altronde evidente anche all’esterno. Le immagini recentemente riprese mostrano in modo inequivocabile le precarie condizioni della struttura: la ruggine, causata dall’azione combinata e corrosiva di salsedine e piogge, domina sui lati della tendostruttura che copre la vasca, mentre crepe ben visibili solcano l’intonaco delle pareti perimetrali. Un degrado che testimonia la fragilità di un impianto logorato dal tempo e dalla vicinanza al mare. L’incertezza sui tempi di inizio e di conclusione dei lavori di ristrutturazione totale è il vero nodo gordiano. Nonostante il finanziamento sia stato ottenuto, la gara d’appalto per l’assegnazione degli interventi non risulta ancora aggiudicata. I tempi tecnici necessari per l’espletamento dell’iter burocratico si sommano ai nuovi problemi strutturali, lasciando gli operatori sportivi e la cittadinanza nell’impossibilità di pianificare il futuro a breve e medio termine. Parallelamente alla situazione della piscina, si monitora con apprensione anche l’area circostante. L’attenzione è puntata sul muro perimetrale lato mare che delimita l’area della piscina, una criticità che si estende all’adiacente pattinodromo, attualmente inagibile dopo il cedimento della curva lato mare, e al parco giochi per bambini, già chiuso al pubblico. I tecnici comunali sono al lavoro per la redazione di un progetto di messa in sicurezza complessivo. Un intervento di vitale importanza, finanziato con 2,2 milioni di euro attraverso i fondi Prius, il cui iter prevede l’approvazione in giunta e la successiva gara d’appalto. Tuttavia, anche questo stanziamento finanziario si trova sotto la spada di Damocle di scadenze incombenti: l’avvio del cantiere è tassativamente richiesto entro la fine dell’anno per non perdere i fondi. Un vincolo temporale che si scontra con una condizione preliminare essenziale: la messa in sicurezza del vicino costone, un intervento che è a sua volta propedeutico non solo al rifacimento dell’area sportiva, ma anche all’avvio dei lavori di ripascimento costiero. La complessità e la concatenazione di tutti questi interventi prefigura tempi lunghi e un orizzonte ancora lontano per la piena riqualificazione di un intero quadrante urbano cruciale per lo sport e la vita sociale salernitana. La speranza della comunità sportiva è che le istituzioni riescano a superare in tempi brevi l’attuale fase di incertezza e urgenza, garantendo il rapido avvio di tutti i cantieri necessari per restituire alla città un impianto all’altezza delle sue ambizioni. In attesa di sviluppi concreti, la chiusura della Vitale non è solo la sospensione di un servizio, ma un segnale preoccupante sulla gestione e la manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo, costringendo una delle eccellenze cittadine a un amaro e indesiderato “esilio” sportivo.
Categorie
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco