Sindaco di Palinuro: Lettera falsa contro di me

In merito alla falsa lettera del sindaco di Centola Palinuro Rosario Pirrone, in cui si attestava il fallimento dell’attività amministrativa comunale, interviene con una missiva il primo cittadino cilentano per smentire il testo fatto circolare nella cittadina ed anche in rete e per condannare un comportamento non corretto verso chi guida la comunità cittadina.“Ritengo doveroso prendere posizione su di una comunicazione/lettera a mia firma, chiaramente una fake, fatta circolare negli ultimi giorni e, alla quale, nella giornata di oggi 27.11 qualche emittente locale ha voluto dare risalto. E’ chiaro che si tratta di un atto ignobile e diffamatorio, di chi, non avendo il coraggio di esporsi personalmente, quindi di assumere la responsabilità di quanto afferma, si rifugia dietro certi gesti, pensando, così, di superare la propria codardia. La verità è che, purtroppo, vi sono ancora soggetti che continuano a coltivare una visione della vita fatta di piccoli/grandi privilegi e, a volte, di prevaricazioni, dove la politica ha rappresentato la scorciatoia per i propri interessi, dove si è annullato il merito proponendo una omologazione culturale improntata alla mediocrità; soggetti che mortificati nelle proprie “illegittime” aspettative non si fanno remora di calpestare l’umanità altrui; questo mondo non mi appartiene, non ci appartiene come comunità, è distante anni-luce da ogni azione e da ogni prospettiva dell’attuale amministrazione comunale, quindi del Sindaco. In ragione di tanto mi permetto di sottolineare, “all’improvvisato scrittore”, che ciò che secondo lui sarebbe la presa d’atto di un fallimento è, invece, la riprova che la nostra comunità si allontana da certe dinamiche, proiettandosi verso un mondo fatto di regole e di legalità, dove uno vale uno, dove si privilegia il merito, dove si riconosce il valore del confronto e nel dialogo, dove si scorge, nelle diversità, un motivo di arricchimento e non un ostacolo. Ecco questa è la mia idea di comunità e verso quell’ orizzonte si dirige e si indirizza la visione politica e l’azione della intera amministrazione comunale. Si precisa che il tutto sarà portato all’attenzione della competente Autorità Giudiziaria. Rosario Pirrone, Sindaco di Centola-Palinuro