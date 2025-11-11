Salerno, Cesa lancia la sfida per le regionali

Si è tenuta questa mattina, presso la sala del Bar Moka in viale Gramsci a Salerno, la conferenza stampa di presentazione dei candidati salernitani dell’Udc per le elezioni regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre prossimi. All’incontro hanno partecipato il leader nazionale dell’Udc, l’onorevole Lorenzo Cesa, il coordinatore regionale, l’avvocato Antonio Dell’Aquila, il coordinatore provinciale di Salerno e responsabile nazionale del Dipartimento Salute, Mario Polichetti, e il coordinatore cittadino di Salerno, Gaetano Ardimento.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto sulle priorità programmatiche del partito in vista della competizione elettorale, con un’attenzione particolare ai temi della sanità, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e delle politiche sociali per la provincia di Salerno e per l’intera Campania.

«L’Udc vuole tornare ad essere protagonista nel panorama politico campano», ha dichiarato Lorenzo Cesa, sottolineando la necessità di «una politica fatta di serietà, competenza e valori, lontana dalle logiche del populismo e dell’improvvisazione. Edmondo Cirielli è il candidato presidente giusto e la sua storia politica lo dimostra. Ha amministrato bene quando è stato chiamato a farlo e sta svolgendo ottimamente anche il ruolo di vice ministro degli Esteri, con l’Italia che è ritornata a rivestire un ruolo in chiave europea e non solo. Siamo visti diversamente adesso e lo dico anche perché sono presidente della delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato e certe cose si notano. Dopo 10 anni di centrosinistra è giusto cambiare, anche perché il candidato presidente Roberto Fico non sarebbe in grado nemmeno di amministrare il proprio condominio. Bisogna portare la gente a votare e combattere il partito dell’astensione».

Il coordinatore regionale Antonio Dell’Aquila ha evidenziato che «questa lista nasce dal territorio e si fonda su persone radicate nelle proprie comunità, capaci di rappresentare le istanze dei cittadini e di portare in Consiglio regionale una visione concreta e responsabile».

Particolarmente centrato sui temi della sanità, Mario Polichetti, coordinatore provinciale dell’Udc nel Salernitano e responsabile nazionale del Dipartimento Sanità per il partito di Cesa, che ha sottolineato che «occorre rimettere al centro la tutela del diritto alla salute, potenziando la medicina territoriale e valorizzando il personale sanitario, che rappresenta il cuore pulsante del nostro sistema».

A concludere l’incontro, il coordinatore cittadino Gaetano Ardimento, che ha rimarcato come «l’Udc a Salerno stia costruendo una squadra coesa e motivata, pronta a rappresentare con serietà e dedizione le esigenze della nostra città e della provincia».

L’iniziativa, molto partecipata, ha sancito l’avvio ufficiale della campagna elettorale dell’Udc nel Salernitano, in un clima di entusiasmo e di rinnovato impegno politico per il futuro della Campania.