Bandecchi: “L’aeroporto di Salerno deve decollare. È una priorità assoluta per la Campania”

La Costiera Amalfitana e il Cilento meritano infrastrutture all’altezza del loro potenziale.”

Occhiello: L’imprenditore e fondatore di Dimensione Bandecchi interviene sul futuro dello scalo “Costa d’Amalfi e del Cilento”: “Con una politica capace e visione da imprenditore, elimineremo i ritardi e faremo crescere l’attrattività turistica e produttiva del Salernitano.”

Articolo:

“Potenziare l’aeroporto di Salerno è una priorità assoluta: tutto il mondo sogna di poter raggiungere la Costiera Amalfitana e il Cilento.”

Interviene così Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, nel dibattito sulle criticità e le potenzialità dello scalo Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.

“Da presidente di Regione vigilerò personalmente sull’attuazione del piano di sviluppo industriale, affinché non si accumulino ritardi e, anzi, si rafforzi la capacità e l’attrattività dello scalo.”

In generale, spiega Bandecchi, “serve dare impulso a tutti i collegamenti stradali e ferroviari da e verso l’aeroporto, così che lo scalo diventi davvero un nodo strategico per connettere il Salernitano con l’intera regione. Solo così si potrà incrementare il traffico passeggeri, oggi ancora troppo basso. La visione imprenditoriale che porto nella politica con Dimensione Bandecchi è quella che davvero serve per fare decollare definitivamente l’area”