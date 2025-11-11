Bandecchi: “L’aeroporto di Salerno deve decollare. È una priorità assoluta per la Campania” - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Bandecchi: “L’aeroporto di Salerno deve decollare. È una priorità assoluta per la Campania”
Salerno, Cesa lancia la sfida per le regionali
Salerno, frode fiscale da oltre 11 milioni: sequestri
Salernitana, Villa rassicura tutti dal Ruggi: Ho la testa dura
Ultimora Salerno

Bandecchi: “L’aeroporto di Salerno deve decollare. È una priorità assoluta per la Campania”

  • Novembre 11, 2025
  • 0
  • 237
  • 2 Min Read
Bandecchi: “L’aeroporto di Salerno deve decollare. È una priorità assoluta per la Campania”

La Costiera Amalfitana e il Cilento meritano infrastrutture all’altezza del loro potenziale.”
Occhiello: L’imprenditore e fondatore di Dimensione Bandecchi interviene sul futuro dello scalo “Costa d’Amalfi e del Cilento”: “Con una politica capace e visione da imprenditore, elimineremo i ritardi e faremo crescere l’attrattività turistica e produttiva del Salernitano.”
Articolo:
“Potenziare l’aeroporto di Salerno è una priorità assoluta: tutto il mondo sogna di poter raggiungere la Costiera Amalfitana e il Cilento.”
Interviene così Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, nel dibattito sulle criticità e le potenzialità dello scalo Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.
“Da presidente di Regione vigilerò personalmente sull’attuazione del piano di sviluppo industriale, affinché non si accumulino ritardi e, anzi, si rafforzi la capacità e l’attrattività dello scalo.”
In generale, spiega Bandecchi, “serve dare impulso a tutti i collegamenti stradali e ferroviari da e verso l’aeroporto, così che lo scalo diventi davvero un nodo strategico per connettere il Salernitano con l’intera regione. Solo così si potrà incrementare il traffico passeggeri, oggi ancora troppo basso. La visione imprenditoriale che porto nella politica con Dimensione Bandecchi è quella che davvero serve per fare decollare definitivamente l’area”

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013