Salerno. Centro storico invaso dai rifiuti

Il centro storico cittadino invaso dai rifiuti. Una situazione che va avanti ormai da tempo e che inizialmente si pensava di frenare con la presenza delle guardie ambientali ma, a distanza di tempo, si può affermare senza timore di essere smentiti che nulla è cambiato, anzi. I cumuli di spazzatura che si vedono soprattutto nei vicoli pittoreschi della città stanno diventando sempre più frequenti, suscitando preoccupazione tra i residenti e mettendo in ombra la bellezza storica di uno dei quartieri più amati della città. Come se non bastasse, alcune strade sono diventate vero e proprie microdiscariche a cielo aperto e molti residenti della zona lamentano la presenza di pochi cestini per la raccolta dei rifiuti. I residenti del centro storico sono i primi a subire le conseguenze di questa situazione. Ma nonostante le numerose segnalazioni ad oggi nulla è cambiato. Da via Portarateprandi a via Dei Canali, passando per i gradoni della Lama fino ad arrivare a via Tasso le microdiscariche abusive ormai fanno parte dell’arredo urbano, e oltre a sprigionare, specie nelle giornate più calde, un odore sgradevole, attirano anche animali randagi e roditori che si aggirano tra i rifiuti, aggravando i rischi per la salute pubblica. Il degrado visivo e ambientale sta danneggiando anche l’immagine della città agli occhi dei turisti. I vicoli storici, che dovrebbero essere un vanto per Salerno, appaiono sempre più sporchi e trascurati, allontanando potenziali visitatori e creando una cattiva impressione su chi decide di soggiornare in città. Fototrappole, guardie ambientali, non riescono a risolvere il problema, dettato nella stragrande maggioranza dei casi, dall’inciviltà di molti cittadini, che lasciano poco distante dai loro portoni, cumuli di rifiuti, nella speranza che Salerno Pulita passi presto a recuperare tutto. In più occasioni, l’assessore all’ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella ha annunciato misure drastiche per contrastare l’incivilità ma questo aspetto oggi sembra essere particolarmente lontano dall’essere messo in pratica. E nel frattempo i rifiuti aumentano. Situazione di degrado, più e più volte segnalata anche in villa comunale: la pavimentazione sembra essere ormai distrutta ma nonostante i tanti allarmi lanciati anche sul fronte del verde nulla è cambiato.