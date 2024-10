Novi Velia: alcuni lavori affidati alla Alfieri Impianti

di Erika Noschese

Quella della pubblica illuminazione è forse il giro d’affari che caratterizza l’amministrazione Alfieri e gli uomini a lui più vicini. Protagonisti di questa storia sono la Alfieri Impianti, la società di Elvira, sorella dell’ex sindaco di Capaccio Paestum e Giovanni Guzzo, attuale facente funzione di Palazzo Sant’Agostino che ha ottenuto un finanziamento dalla regione Campania per gli interventi di pubblica illuminazione. Ad occuparsi dei lavori, la Alfieri impianti, come denunciato dal senatore di Fratelli D’Italia Antonio Iannone. “Novi Velia, Comune dove è amministratore Guzzo Vice Presidente della Provincia di Alfieri, ottiene un finanziamento dalla Regione Campania e sapete a chi vengono affidati i lavori? Alla Alfieri Impianti Srl unica impresa su sei invitati che risponde. Questa è la filiera istituzionale di cui parlavano in campagna elettorale quelli del Partito Democratico”, ha detto Iannone. Di fatti, stando a quanto emerge dalla documentazione si tratta della delibera di Giunta Comunale 40 del 30/10/2018 con cui veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento di pubblica illuminazione. Progetto che, come già detto, ha ottenuto il finanziamento della Regione Campania dopo aver rimodulato il quadro economico per renderlo coerente con le linee guida previste. Successivamente, l’amministrazione comunale ha proceduto all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del lavoro, puntando sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Caso strano sembra essere proprio la procedura adottata dall’amministrazione di Novi Velia: sei le ditte invitate a partecipare ma solo una ha risposto e neanche a dirlo si tratta della Alfieri Impianti con il punteggio di 57,867/100 ed un ribasso del 5,95% sul prezzo posto a base di gara e del 20% sul tempo di esecuzione così per un prezzo di aggiudicazione di 507.601,96 euro. Un sistema già conosciuto e che caratterizza l’arresto di Franco Alfieri, in carcere da giovedì con l’accusa di turbata libertà degli incanti e corruzione. Se vi è o meno un illecito nella procedura messa in campo dall’amministrazione di Novi Velia sarà la magistratura a stabilirlo ma sicuramente fa riflettere il modus operandi che vede sei ditte invitate a partecipare ma sempre la stessa vincitrice del bando. Intanto sono in programma oggi gli interrogatori degli altri cinque indagati, tutti gli arresti domiciliari: Elvira Alfieri amministratore delegato della Alfieri Impianti, Andrea Campanile, tutto fare di Alfieri; Carmine Greco, responsabile del Comune di Capaccio Paestum; Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria della Dervit. Nel frattempo, proprio questa mattina il facente funzioni Guzzo incontrerà i consiglieri di maggioranza per stabilire le attività da mettere in campo per garantire continuità amministrativa all’ente.